Pass sanitaire : les allègements annoncés ne concernent que les écoles

Le gouvernement a également annoncé lever la jauge maximum de personnes dans les établissements publics, toujours dès le 4 octobre 2021 et dans les départements au taux d’incidence inférieur au seuil de 50 cas par 100.000 habitants. Mais, contrairement à ce que la rumeur laissait entendre, aucun allègement du Pass sanitaire n’a été annoncé ni ne semble prévu.



« À ce stade, il n'y a pas de décision d'adapter le Pass sanitaire qui continue à s'appliquer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui », a déclaré le 22 septembre 2021 Gabriel Attal. Ce dernier a même confirmé que le gouvernement se prépare à demander au Parlement une prolongation du Pass sanitaire au-delà du 15 novembre 2021, date fixée par la loi. « Le Pass sanitaire s'est confirmé comme étant un outil très efficace pour maintenir ouverts des lieux qui auraient dû être refermés » à cause de la pandémie et de la circulation du virus.