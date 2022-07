Pénurie de matières premières : l'industrie des cosmétiques peut changer la composition de ses produits

Les industriels des cosmétiques pourront changer la composition de leurs produits en raison des tensions d'approvisionnement en huile de tournesol provoquées par la guerre en Ukraine. Le pays assure à lui seul la moitié du commerce mondial, mais la Russie bloque ses ports, ce qui l'empêche de fournir les quantités habituelles. Par conséquent, il est plus compliqué de fabriquer certains produits.



La Direction de la répression des fraudes (DGCCRF), à qui il incombe la sécurité et la bonne information des consommateurs, autorise donc cette industrie « pour six mois maximum » à modifier la recette de ses produits. Il s'agit d'un « nombre limité de dérogations temporaires à certaines obligations d'étiquetage » pour soulager les entreprises devant changer la composition des cosmétiques « dans un laps de temps incompatible avec l'impression de nouveaux emballages ».