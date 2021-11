Pétrole : Pour faire baisser les prix, les USA puisent dans leurs réserves

Après une année 2020 durant laquelle le prix du pétrole a atteint des records à la baisse, l’OPEP et ses alliés ont réduit fortement leur production quotidienne afin de faire remonter le prix du baril. La relance économique et la reprise de l’activité ont donné raison à ces derniers : le prix du baril dépasse désormais largement les niveaux de fin 2019.



Face à la demande de brut et aux prix élevés, les pays non-membres de l’OPEP+ ont demandé à celle-ci d’augmenter sa production à plusieurs reprises. Mais elle a toujours refusé : l’OPEP+ a fixé l’augmentation de pétrole à 400.000 barils par jour chaque mois, ce qui réduit l’offre de près de 4 millions de barils par jour par rapport au niveau d’avant crise sanitaire. Une situation qui inquiète les pays industrialisés qui voient l’impact sur les ménages et les industries.