Pétrole : Russie et OPEP vers une réduction de la production

Alors que l’épidémie de coronavirus Covid-19 est devenue une pandémie et a commencé à se répandre en Europe, le prix du pétrole en Bourse a dégringolé, chutant sous les 50 dollars pour le WTI. Si, pour la Russie, le problème est relativement peu grave, l’Arabie saoudite et les autres pays du Golfe tirent le plus gros de leurs revenus de l’or noir. Une baisse des prix est donc beaucoup plus dangereuse pour eux.



La Russie semble toutefois avoir accepté de revoir sa production quotidienne de pétrole. Vladimir Poutine a en effet déclaré, le 2 mars 2020, qu’une « action » n’était pas exclue « y compris en coopération avec nos partenaires étrangers ». La réunion de l’OPEP qui se tiendra à Vienne les 5 et 6 mars 2020 devrait être l’occasion d’en discuter.