Pollution : toujours les mêmes marques qui se distinguent par leur utilisation du plastique

Le mouvement Break Free From Plastic, un rassemblement de plus de 11.000 organisations dans le monde et sympathisants, livre chaque année un rapport pointant du doigt les plus importants pollueurs plastique de la planète. Pour la troisième année consécutive, ce sont Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé qui se distinguent aux trois premières places. L'audit, qui concerne 575 marques, est réalisé auprès des ramasseurs de déchets, notamment dans les pays du sud. En 2020, ils ont ramassé près de 350.000 morceaux de plastiques dans 55 pays.



« Il n’est pas surprenant que pendant trois années consécutives ce soient les mêmes grandes marques sur le podium. Ces entreprises prétendent qu’elles affrontent la crise du plastique, mais elles continuent d’investir dans de fausses solutions et s’associent avec les sociétés pétrolières pour produire encore plus de plastique », déplore Abigail Aguilar, coordinatrice régionale de la campagne sur les plastiques de Greenpeace en Asie du Sud-Est.