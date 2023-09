Pour soulager la dette colossale d'Altice, Patrick Drahi veut vendre un morceau de SFR

Selon des informations publiées par Le Monde, Patrick Drahi a mandaté les banques Lazard et BNP Paribas pour examiner la vente d'une part de SFR, bien que les détails concernant le pourcentage du capital et le prix soient encore inconnus. Cette manœuvre s'inscrit dans une tentative de diminuer la dette d'Altice France, qui englobe SFR, Altice Média et XpFibre. Le montant de la dette s'élève à près de 24 milliards d'euros, avec une échéance de remboursement significative de 1,6 milliard d'euros prévue pour 2025.



SFR compte 20,5 millions de clients mobiles et 6,5 millions d'abonnés Internet fibre. Patrick Drahi a vanté les mérites de l'opérateur lors d'une réunion avec des investisseurs à Londres, le qualifiant de « tour Eiffel » de son groupe. Malgré cette posture optimiste, SFR a perdu 29.000 abonnés Internet fixe et 135.000 clients mobiles au deuxième trimestre de cette année. En outre, l'entreprise a été séparée de ses réseaux Internet fixe, maintenant logés chez XpFibre.