Prêt à taux zéro : le gouvernement revoit sa copie

Le recentrage du prêt à taux zéro, prévu initialement pour l'année prochaine, avait suscité de vives réactions aussi bien de la part des professionnels du logement que des politiques. « Le gouvernement exclut de l'accession à la propriété près de 60 % des ménages dans 93 % du territoire », avait même dénoncé Dominique Estrosi Sassone, sénatrice LR. Selon les données les plus récentes de la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), le nombre de PTZ accordés en 2022 s'est élevé à un peu plus de 63.000, marquant une baisse de 17 % par rapport à l'année précédente.



De plus, au premier trimestre 2023, la chute s'est encore accentuée à -26 % sur un an, parallèlement à la baisse générale des crédits accordés par les banques. Alors que le secteur du logement traverse une période difficile, cette nouvelle annonce semble être une réponse partielle aux inquiétudes soulevées. Toutefois, il reste à voir dans quelle mesure cet assouplissement des conditions d'accès au PTZ pourra réellement contribuer à résoudre les problèmes de logement que connaît actuellement le pays.