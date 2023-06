Prix de l'immobilier : la BCE alerte sur une chute « désordonnée » du marché

La BCE a récemment indiqué dans son rapport sur la stabilité financière que les coûts élevés du crédit et le ralentissement de la croissance économique pourraient affecter les entreprises et les ménages, et potentiellement les banques et autres institutions financières. Depuis juillet 2022, la BCE a augmenté le coût du crédit de 375 points de base, ce qui a porté son taux de dépôt à 3,25% dans le but de contrôler l'inflation persistante.



L'impact de ce cycle de resserrement monétaire commence à se faire sentir sur le marché immobilier. L'institution monétaire avertit qu'une baisse des prix pourrait survenir de manière désordonnée, en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les nouveaux prêts immobiliers qui compromet leur accessibilité financière. Cette situation augmente la charge des intérêts sur les prêts immobiliers existants, en particulier dans les pays où les prêts à taux variable sont courants.