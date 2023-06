Produits pleins de vide : de grandes marques en accusation

Les associations Foodwatch (défense des consommateurs) et Zero Waste France (lutte contre les déchets) ont mis en demeure Carambar, Côte d'Or (Mondelez), Daco Bello, Herta et Rana ce mardi 27 juin. L'alerte provient de consommateurs ayant remarqué un écart important entre le volume de l'emballage et la quantité de produit qu'il contient. Les marques visées ont maintenant 30 jours pour retirer leurs produits du marché et s'engager à ne plus commercialiser de produits « pleins de vide ».



Les deux associations annoncent qu'elles « saisiront la justice » si les marques ne répondent pas à cette mise en demeure. D'après leurs calculs, certains produits contiendraient jusqu'à 68% d'air dans leurs emballages. C'est le cas des noisettes décortiquées de Daco Bello, tandis que des allumettes de lardons sans nitrite de Herta contiendraient 54% de vide, et un sachet de carrés de chocolat noir Côte d'Or, 61%.