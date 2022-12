Projet de Loi Finance : les changements pour 2023

Dans le domaine économique, plusieurs systèmes évoluent. C’est le cas du prélèvement à la source. Celui-ci disposera désormais d’une réduction du seuil d’écart concernant la modulation des prélèvements à la source. En pratique, réduire le taux de prélèvement en cas de baisse de revenus pendant l’année sera rendu plus simple. L’impôt sur le revenu va connaitre une revalorisation. Il sera ainsi plus en adéquation avec l’augmentation des prix à la consommation. Toujours dans les mesures d’aides économiques, le bouclier tarifaire énergie continue. Le blocage des prix se poursuit et permettra d'empêcher une hausse des prix de plus de 15%. Le blocage s’applique en 2023 le 1er janvier pour le gaz et le 1er février pour l’électricité.



La transition vers les véhicules électriques est elle aussi prolongée. L’année 2023 marquera aussi l’année du défi puisque le gouvernement veut installer sur l’ensemble du territoire plus de 100.000 bornes de rechargement des véhicules électriques. Un objectif bien en dessous prévisions de bornes nécessaires à l’obligation électrique prévue par le Parlement européen. Enfin petit changement insolite : il sera possible en 2023 de changer de nom gratuitement. Non sans démarche administrative mais sans avoir à payer les 110 euros jusque-là nécessaires.