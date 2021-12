Qantas préfère Airbus à Boeing

Et ce n'est pas tout, puisque Airbus a aussi remporté le contrat portant sur plus de 100 avions A320 neo passé par Jetstar, la compagnie à bas coûts de Qantas. L'avionneur européen pourrait donc livrer près de 300 appareils pour la compagnie australienne sur les dix prochaines années. Bien sûr, secret commercial oblige, le montant de cette commande est inconnu et Qantas explique avoir obtenu une « remise substantielle ».



Cette commande a été « une campagne commerciale qui a poussé les limites des évaluations techniques, opérationnelles et financières, avec en plus une attention spécifique sur la durabilité », explique-t-on du côté d'Airbus qui se dit honoré d'avoir été choisi par Qantas. Le contrat a été conclut alors que l'Australie a annulé le « contrat du siècle » avec la France qui portait sur l'achat de 12 sous-marins, ce qui a provoqué une tempête diplomatique entre les deux pays.