Quand la pie se cache parmi les puces

Une opération bien ficelée



Lundi 12 juin 2023, le tribunal de justice coréen du sud a condamné un ancien directeur de Samsung pour espionnage et vol industriel envers son ex-employeur. Entre 2018 et 2019, il aurait abusé de sa position et utilisé à des fins personnelles des informations confidentielles concernant la technologie (y compris les données d'ingénierie de base (Basic Engineering Data, BED) de l'usine de puces) utilisées par le groupe sud-coréen.



Le « BED » est une technologie nécessaire pour garantir l'absence d'impuretés dans les installations de fabrication de semi-conducteurs. La mise en place du processus nécessite des informations sur le plan de l’usine et les dimensions des étages abritant les huit processus principaux pour la production de semi-conducteurs. De tels secrets commerciaux sont considérés comme des technologies centrales nationales en Corée du Sud.



Dans un premier temps, l’ex-dirigeant aurait passé un accord avec une société taïwanaise qui s’est engagée à injecter 6,2 milliards de dollars dans le projet avant de s’en rétracter sans donner de justifications. Il a alors réussi à lever 400 millions de dollars avec un partenaire chinois, ce qui lui a permis d’embaucher plus de 200 ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs et de lancer une ligne de produits d'essai basée sur la technologie Samsung dans une usine de Chengdu l'année dernière. En parallèle de ce nouvel accord, il s’est associé avec un employé d'un sous-traitant de Samsung Electronics et cinq employés d'un fabricant chinois de puces électroniques.



Une fuite de données à 233 millions de dollars



D’après les procureurs en charge de l’affaire, l’ancien cadre s’est bel et bien servi de sa position pour mettre sur pied sa propre activité. Il a été inculpé pour avoir violé les lois sur la protection des technologies industrielles et la prévention de la concurrence déloyale. La justice coréenne a ainsi estimé que le l’ex-directeur s’est emparé de données valant au moins 233 millions de dollars, au cours de son passage chez Samsung.



Le délit commis est d’autant plus important que les semi-conducteurs sont pour la Corée du Sud un « bien de sécurité nationale » (expression utilisée par le bureau du procureur du district de Suwon), représentant près de 15% des exportations du pays, soit plus de 80 milliards de dollars. De fait, la Corée est le troisième pays exportateur de puces dans le monde, et s’impose sur ce marché porteur et estimé à 466,32 milliards de dollars en 2022 et devant atteindre une valeur de 908,92 milliards de dollars d’ici 2030.



Aucun commanditaire de cette opération n’a toutefois été trouvé, et l’ancien dirigeant (qui a travaillé 28 ans pour le géant coréen des puces) demeure le principal accusé dans cette affaire.



La Corée face à l’espionnage industriel



Le procès dont il est ici question est un exemple de la répression sud-coréenne face à l’espionnage industriel, et visant à ralentir les progrès de la Chine dans la fabrication de puces. En effet, l’exportation de la technologie des puces vers la Chine est actuellement une question sensible car les États-Unis font pression sur leurs alliés, dont la Corée du Sud et le Japon, afin d’empêcher la Chine de faire progresser son industrie des semi-conducteurs.



Ainsi, Samsung a renforcé ses mesures de prévention pour protéger ses secrets commerciaux et sa technologie de pointe. Des protocoles de sécurité informatique robustes pour se défendre des cyberattaques et intrusions malveillantes, ainsi que davantage de contrôle d'accès en limitant l'accès aux informations confidentielles uniquement aux employés autorisés ont pu être mis en place.



Toutefois, même la collaboration du géant coréen avec les autorités compétentes n’a pas empêché l’histoire de se répéter : en décembre 2023, deux anciens employés de Samsung Electronics ont été placés en garde à vue pour avoir prétendument volé et échangé les technologies DRAM de 16 nanomètres de l’organisation avec une entreprise chinoise CXMT rivale dans le secteur des technologies de la mémoire

