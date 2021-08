Quatre universités françaises dans le top 100 de Shanghai

Comme tous les ans à la même époque, l'angoisse étreint les grandes universités mondiales : réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, le classement des meilleures écoles fait et défait les réputations. Pour lister les 100 meilleures universités, le cabinet prend en compte le nombre de prix Nobel et de médailles Fields (le Nobel des mathématiques), le nombre de publications dans les revues Science et Nature ou encore le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline.



Pour l'édition 2021, ce sont sans surprise les universités anglo-saxonnes qui occupent les premières places, à commencer par la prestigieuse université américaine Harvard. Suivent Stanford puis Cambridge la britannique. Le MIT (Massachussets Institue of Technology), Berkeley et Princeton, toutes aux États-Unis, occupent les places suivantes. Oxford, l'université britannique, est en 7e position. Ce classement de tête n'a pas changé depuis 2017.