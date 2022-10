Quelle est la particularité d’un crossover et comment en choisir un ?

Qu’est-ce qu’un crossover ?

Quel est le mécanisme de la carrosserie du crossover ?

Pourquoi choisir un crossover ?

Comment choisir un crossover ?

Quelle est la différence entre un Crossover et un SUV ?

En termes simples, un crossover ou CUV (crossover utility vehicle) est la combinaison du châssis d’une voiture de tourisme (ou d’une berline) et des aspects d’un SUV, d’un wagon, d’un minivan ou d’un hatchback. Ils utilisent une construction monocorps et sont plus petits et plus légers que leurs homologues plus grands. Ils offrent l’économie de carburant et la maniabilité d’une voiture, ainsi qu’un espace de rangement et une capacité d’accueil similaires à ceux des minivans et des SUV.En fait, s’il ne correspond à aucune des autres catégories de véhicules, c’est un crossover . Il existe des exemples de crossover depuis 1948 jusqu’à aujourd’hui, mais au cours des dix dernières années, le crossover s’est véritablement imposé comme un type de véhicule à part entière.La carrosserie est constituée d’un cadre unique, améliorant la conception et la rigidité des voitures ordinaires. Elle devient plus légère et se présente sous la forme d’un châssis unique tout en restant spacieuse comme les SUV. Elle se compacte discrètement, tout en améliorant la dynamique de l’espace. Un design qui franchit les nouvelles frontières de la catégorisation des voitures.Après avoir défini ce qu’est un crossover, la polyvalence de son potentiel s’ouvre. Mais nos budgets étant les véritables contours et limites, nous devons documenter les besoins attendus et présents de la famille et des amis pour voyager ensemble.Il existe de nombreuses raisons de choisir un crossover comme prochain véhicule. Beaucoup de gens n’ont pas besoin ou ne veulent pas d’un SUV ou d’une mini-fourgonnette pleine grandeur, mais veulent ou ont besoin de plus d’espace qu’une berline ou une voiture de tourisme. Certaines personnes n’aiment pas les voitures, mais n’aiment pas non plus les gros véhicules comme les SUV de grande taille, ce qui fait du crossover un compromis idéal entre les deux.D’autres personnes peuvent simplement vouloir un véhicule au style unique, ce que proposent de nombreux crossovers.Les crossovers offrent généralement plus d’espace pour la tête qu’une voiture particulière, ainsi qu’une plus grande garde au sol. La présence d’un hayon à l’arrière au lieu d’un coffre facilite le chargement d’objets volumineux, et certains ont même la possibilité de retirer la banquette arrière pour accueillir des objets encore plus volumineux. Certains crossovers peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes, tandis que d’autres peuvent en accueillir huit.La réponse à cette question ne peut être trouvée qu’en déterminant le type de véhicule multisegment qui répondra le mieux à vos besoins. Les véhicules crossovers sont disponibles dans une variété de tailles et de styles, ainsi que dans de nombreuses caractéristiques et options différentes. Il y a fort à parier qu’il en existe un qui possède tout ce dont vous avez besoin ou envie.Certains crossovers ont quatre portes, comme une voiture, et d’autres ont des portes arrière coulissantes comme celles des mini-fourgonnettes. D’autres ont plus de place à l’arrière pour le rangement et d’autres en ont moins. Voulez-vous une traction avant, arrière ou intégrale ? Certains crossovers sont disponibles avec un moteur à 4 cylindres tandis que d’autres ont un moteur à 6 cylindres, ce qui est un facteur important à considérer si vous prévoyez de tirer un petit bateau ou un jet ski.Pour vous aider à choisir le véhicule qui répond le mieux à vos besoins, dressez la liste de toutes les options ou caractéristiques dont vous avez besoin sur une feuille de papier. Prenez ensuite cette liste et comparez-la aux caractéristiques des crossovers que vous envisagez et voyez comment ils se comparent. Avec tous les différents crossovers existants, cela devrait vous aider à trouver le bon.Avec l’augmentation du prix du carburant, de nombreuses personnes veulent et ont besoin d’un véhicule offrant les caractéristiques, les sièges et les capacités de rangement d’un VUS tout en profitant de la maniabilité et de l’économie de carburant d’une voiture. Le crossover répond à ce besoin, grâce à sa polyvalence, à sa gamme d’options de moteurs et de groupes motopropulseurs, ainsi qu’à ses caractéristiques et à ses styles. En sachant ce qu’est un crossover ou un CUV, quelles sont les caractéristiques qu’ils offrent, vous pourrez prendre une décision plus éclairée lorsque vous serez prêt à acheter votre nouveau véhicule.Depuis que nous avons appris à quel point les voitures sont un prolongement de notre rayonnement, nos exigences et notre imagination en matière de types de voitures sont devenues grandes.De la simple voiture, nous sommes passés au genre aventure et le SUV a germé. Cependant, la dichotomie entre les voitures et les SUV était cosmétique. Et pour tenter de la combler, un nouveau genre est apparu : les crossovers. La catégorie étant plus légère que les SUV, mais beaucoup plus grande, saine et spacieuse que les voitures de tête communes.Il faut savoir qu’un véhicule crossover, l’efficacité est optimisée. Pour cette raison, les crossovers utilisent une construction monocoque. Une partie de cette efficacité provient de la meilleure consommation d’essence et de la conduite plus souple de la monocoque. Ils sont très sûrs pour le transport de passagers et leur construction est également rentable.Vous verrez parfois un véhicule multisegment décrit comme un « SUV multisegment » ou un « SUV compact », parfois appelé CUV. Pour être clair, les crossovers et les SUV sont deux choses différentes. Cependant, les constructeurs peuvent utiliser ce terme pour décrire la taille et la forme d’un crossover comparable à un SUV, avec la construction monocoque de son homologue automobile.Pour un SUV, le nom signifie « véhicule utilitaire sportif ». Et, comme le nom l’indique, ils conviennent généralement pour rouler sur des routes plus accidentées. Les terrains accidentés peuvent inclure des zones rurales où vous êtes en contact avec l’environnement naturel ou des routes de gravier.