« RePower EU » : comment l'Union européenne veut réduire sa dépendance au gaz russe

La guerre en Ukraine a provoqué une levée de boucliers partout dans le monde, avec une escalade des sanctions qui pourrait aller jusqu'à la fin des importations du gaz russe pour les pays de l'Union européenne. Une perspective qui se rapproche au fur et à mesure des exactions de l'armée russe et du Kremlin, mais qui nécessite une profonde remise en question pour l'UE.



La Commission européenne a mis sur la table son plan énergétique « RePower EU » qui décline trois grandes stratégies, dont le coût faramineux est estimé à 300 milliards d'euros. Mais 225 milliards restent disponibles dans le plan de relance. La première piste, c'est de réaliser des économies d'énergie. En limitant sa consommation, il serait ainsi possible de réduire de 5% les besoins en gaz et en pétrole, selon Bruxelles. Cela passe par des petits gestes du quotidien.