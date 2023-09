Record de fréquentation pour la SNCF cet été

Cet été, la SNCF a enregistré un pic de fréquentation, malgré les controverses sur les prix élevés des billets de train et l'inflation générale. Selon Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, l'opérateur a atteint un total de 24 millions de passagers pour les TGV et Intercités. Cela représente une augmentation de 4%, soit environ un million de passagers supplémentaires par rapport à l'été précédent, déjà qualifié d'« exceptionnel ».



Les destinations côtières, notamment les régions méditerranéennes et atlantiques, ont été parmi les plus prisées. Le tourisme vert est également en vogue, avec une hausse de 6% de passagers vers les Alpes et de 15% vers des régions comme la Bourgogne et l'Alsace. Le trafic des trains express régionaux (TER) a augmenté de 10% en général et même de 20% dans certaines régions comme les Pays de Loire, Occitanie et Sud. Par ailleurs, les lignes internationales ont accueilli 6 millions de passagers, en hausse de 4%.