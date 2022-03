Renault suspend l'activité de son usine en Russie

Renault est un des constructeurs automobiles occidentaux les plus exposés en Russie. Le groupe français y possède une usine basée près de Moscou, et a beaucoup investi dans Avtovaz, le constructeur des Lada, dont il est l'actionnaire majoritaire. La Russie, c'est tout simplement le second marché mondial pour l'entreprise qui y emploie 40.000 salariés. C'est pourquoi la décision de cesser toute activité est si difficile à prendre.



Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Culera, a lancé un appel au « boycott mondial » des véhicules Renault, et la pression politique et médiatique est telle que le constructeur a dû annoncé la suspension des activités de son usine. Cette dernière rencontrait déjà de sérieuses difficultés liées au grippage de la chaîne d'approvisionnement, elle ne fonctionnait plus que par intermittence.