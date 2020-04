Renault va produire des véhicules électriques et des utilitaires légers en Chine

La marque au losange a décidé de repartir à neuf sur le marché chinois, le plus important au monde. Le groupe Renault va tout d'abord transférer à Dongfeng sa participation dans la coentreprise créée avec son partenaire chinois en 2013 autour des véhicules thermiques. Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) cessera donc les activités liées à la marque Renault, explique le constructeur dans un communiqué. Les deux sociétés possèdent une usine commune, basée à Wuhan, et qui emploie 2.000 salariés. Des Kadjar et Koleos à motorisation thermique y sont produits, mais les SUV ne sont pas parvenus à trouver leur place sur un marché particulièrement concurrentiel. Renault ne précise pas le gain éventuel qu'il tirera de la vente de sa participation dans DRAC.



Cette cession ne signifie pas pour autant que Renault abandonne la Chine. Le constructeur va y ouvrir un nouveau chapitre : « Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain », explique François Provost, le directeur des opérations pour la région Chine. Sur le segment électrique, Renault a développé e-GT, une coentreprise avec Dongfeng et Nissan, son partenaire dans l'Alliance.