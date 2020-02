Retour à la normale pour la croissance au premier trimestre

Pour le mois de janvier, la production industrielle a reculé, tout en se relevant dans le secteur de l’informatique et de l’électronique. Mais les chefs d’entreprises des secteurs en baisse estiment que février marquera le retour à la croissance tendancielle. Dans les services, l’activité a progressé en janvier, en particulier dans l’hébergement et la restauration. Idem dans le bâtiment; où la croissance sera soutenue en février (mais il faut s’attendre à un ralentissement dans les services).



La prévision de croissance de la Banque de France pour l'ensemble de l'année s’établit à 1,1%, tandis que le gouvernement espère 1,3%. Si elle s’avère, la prévision de la Banque de France serait la progression du PIB la plus basse depuis 2016 (1% tout rond). Du côté de l’Insee, la croissance est estimée à 0,2% au premier trimestre et 0,3% au second.