SNCF : Pas de hausse des prix sur les grandes lignes en 2022

La SNCF a également fusionné ses cartes de réduction en une seule, toujours par souci de simplification. La nouvelle carte Avantage, qui coûte 49 € à l'année, est d'ailleurs considérée comme « un énorme succès », selon le dirigeant. « On en vend 8.000 par jour, deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Il y a déjà aujourd'hui trois millions de Français qui l'ont dans leur poche », détaille-t-il.



La carte Avantage permet de profiter de tarifs plafonnés jusqu'à la dernière minute, mais il faut qu'il reste des places dans le train. Enfin, les vacances de Noël seront un test déterminant pour la suite. Et d'ores et déjà, les choses semblent bien parties puisque 2,3 millions de Français ont réservé leur billet de train pour les fêtes : c'est 15% de plus que durant la même période de 2019.