SNCF : hausse des tarifs pour la carte Avantage

Depuis deux ans, la carte Avantage a été un outil précieux pour les voyageurs âgés de 28 à 59 ans. Proposée à 49 euros par an, elle offre des tarifs réduits de 30 % et plafonnés, sous réserve d'effectuer une partie du voyage pendant un week-end. À ce jour, la carte est détenue par 4,5 millions de personnes.



Cependant, à partir du 29 août, les tarifs plafonnés de la carte seront augmentés de 10 euros. Pour les trajets de moins d'une heure trente, qui représentent environ 25 % des voyages, le plafond passera de 39 euros à 49 euros. Pour les trajets entre une heure trente et trois heures (50 % des voyages), le plafond sera désormais de 69 euros au lieu de 59 euros. Enfin, pour les trajets plus longs (25 % des voyages), le tarif plafonné sera de 89 euros, contre 79 euros auparavant. Selon la SNCF, cette mesure vise à compenser l'augmentation de ses coûts, notamment liés à l'inflation et à l'augmentation des prix de l'électricité.