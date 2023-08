SNCF : nouvelles liaisons en train lent en 2024

Les liaisons vers Bordeaux et Rennes suivront les principes déjà établis : deux allers-retours quotidiens, ou un seul selon le calendrier. La ligne de Bordeaux desservira notamment Orléans, Tours, Poitiers, et Angoulême, tandis que celle de Rennes passera par Massy, Versailles, Chartres, Le Mans et Laval. En coopération avec la SNCB, la compagnie belge, la SNCF proposera 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Bruxelles dès mi-décembre 2024. Cette liaison se fera avec des trains de 600 à 700 places et rappellera plus le parcours du Trans Europe Express que celui des Thalys. La durée du trajet sera intermédiaire entre la grande vitesse et la route, avec un « prix compétitif ».



Les coûts d'exploitation de ces trains low-cost seront réduits, grâce à l'absence de péages élevés comme pour les TGV. La SNCF mise également sur l'économie circulaire en réutilisant des rames anciennes et des locomotives électriques bicourant de la gamme BB, surnommées « nez cassés », entrées en service à partir de 1976. Avec ces trois nouvelles lignes, la SNCF étend son offre de trains lents et abordables, proposant une alternative intéressante aux voyages en TGV. Ces liaisons représentent une réponse à une demande croissante pour des solutions de transport plus économiques et accessibles.