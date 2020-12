Schoolab Entreprise à Mission ou comment concilier Business et enjeux sociétaux

développer un entrepreneuriat plus inclusif prenant en compte la diversité de la société accompagner la transition sociale, environnementale et citoyenne des territoires prendre en compte les principes de l’économie circulaire dans toutes les innovations que nous accompagnons

recruter 75% de stagiaires et d’alternants boursiers ou issus de milieux modestes et garantir que 50% des entrepreneurs accompagnés soient des profils sous-représentés dans l’écosystème tech et startup.

impliquer nos équipes dans des missions ou du mécénat de compétences en région et déployer des missions de transition dans plus de 5 régions différentes en France, en partenariat avec des acteurs et des citoyens locaux, dont 2 localités en situation d’isolement (ruralité ou QVP).

former toute l’équipe aux méthodologies de l’économie circulaire et faire passer notre CA réalisé sur des sujets d’économie circulaire de 13% à 25%.

Schoolab c’est aussi une centaine de salariés, une association entièrement non-profit, un riche écosystème de plus de 4000 alumnis, plus de 400 startups accompagnées et 4 villes dans lesquelles nous agissons (Paris, Caen, San Francisco et Ho Chi Minh city).La démarche de devenir entreprise à mission est importante pour Schoolab. Elle s’inscrit au cœur de sa stratégie de développement. Devenir entreprise à mission est un parti-pris fort qui engage, mobilise et contraint l’ensemble des parties prenantes qui font aujourd’hui Schoolab. C’est la reconnaissance des engagements originels de l’entreprise sur la recherche de solutions innovantes aux problématiques sociales et environnementales. C’est aussi un pari sur l’avenir, une ambition qui porte haut la posture entrepreneuriale, la collaboration et la croyance dans un nouveau modèle d’entreprise qui arrive à concilier rentabilité et impact positif. Nous sommes convaincus qu’il n’est plus possible pour une entreprise d’avoir comme unique boussole la recherche de la rentabilité. L’entreprise est l’espace dans lequel nous passons tous la plupart de notre temps, c’est un acteur central de la vie sociale et économique, où nous partageons nos compétences dans l’objectif de créer ensemble de la valeur. Nous pensons qu’il est nécessaire à présent d’orienter cette valeur sur la recherche de solutions innovantes aux enjeux de notre temps.Le passage en entreprise à mission donne donc un cadre commun pour penser la façon dont les collaborateurs de Schoolab, ses dirigeants, ses actionnaires, ses clients et ses fournisseurs vont prendre part à son développement. Ce statut donne une orientation claire sur les combats que nous mènerons collectivement. Il permet de poser les limites éthiques que nous souhaitons respecter. Il vise surtout à engager toutes nos parties-prenantes dans l’action. Ce statut pose enfin une exigence et une obligation de moyen à l’entreprise qui doit à terme intégrer à son core-business les enjeux d’impacts sociaux et environnementaux. Ce choix n’est donc en rien anodin et pose les jalons du Schoolab de demain.Cette démarche s’est tout d’abord traduite dans le lancement d’une large dynamique participative, impliquant l’ensemble des collaborateurs, des dirigeants et sollicitant le plus souvent possible actionnaires, clients et fournisseurs. L’objectif de cette démarche était de faire émerger notre raison d’être ainsi que la déclinaison opérationnelle de nos engagements et sa traduction dans nos offres. L’enjeu étant notamment que ces engagements soient directement reliés à des besoins sociaux et environnementaux rencontrés par nos clients, à des compétences et des appétences de nos collaborateurs ainsi qu’à l’objet social de Schoolab. Ce sont donc des mois de travail, des centaines de propositions, des dizaines d’interviews et de workshop pour aboutir à la mission suivante :Acteur de l'éducation, SCHOOLAB promeut un état d’esprit entrepreneurial et collaboratif pour construire une société plus harmonieuse qui favorise un monde plus respectueux des Hommes et de l’environnement.SCHOOLAB s’engage dans 3 combats concrets avec ses parties prenantes :Cette mission et ces 3 chantiers s’inscrivent au cœur de notre activité. Entreprise de service, nous avons décidé aussi bien de faire évoluer Schoolab de l’intérieur que d’avoir un impact réel sur nos clients et partenaires. Comment ? En nous fixant des objectifs concrets et mesurables pour 2021 :Le cap est fixé, les statuts sont modifiés et les équipes sont engagées pour faire avancer à notre échelle ces enjeux de société. Plus que jamais Schoolab souhaite faire sa part aux côtés de tous ceux qui s’engagent pour une société qui favorise un monde plus respectueux des Hommes et de l’environnement.