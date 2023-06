Sergent Major et Du Pareil Au Même : le prêt-à-porter pour enfants veut se renouveler

Le secteur du prêt-à-porter est un marché très concurrentiel et en constante évolution. Il est soumis à de nombreux défis, dont la nécessité de se renouveler continuellement pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs, l'évolution rapide des tendances, la pression sur les coûts et les marges, ainsi que les impacts de la mondialisation et de l'évolution technologique. À cela s'ajoutent les crises sociales, l'inflation et la crise énergétique qui ont sérieusement affecté le secteur.



Au sein du groupe GPE, Du Pareil Au Même et Sergent Major ont subi de plein fouet ces impacts. Le groupe, qui emploie 2.500 salariés, a connu une baisse de 100 millions d'euros de son chiffre d'affaires durant la pandémie de Covid-19, notamment en raison de la fermeture des magasins. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 275 millions d'euros, affecté également par l'augmentation des coûts de l'électricité, des loyers et des matières premières.