Showroomprivé condamné pour pratiques commerciales trompeuses

La DGCCRF a mené une enquête sur les pratiques commerciales de Showroomprivé de 2015 à 2020, révélant des annonces de réductions de prix basées sur des « prix de référence trompeurs ». Cette pratique, consistant à augmenter le prix des articles juste avant d'appliquer les promotions, est considérée comme une « fausse promotion » et est illégale. Elle est censée altérer le jugement du consommateur dans son acte d'achat. Suite à l'enquête, la Direction de la répression des fraudes a transmis ses résultats à la justice, aboutissant à une amende transactionnelle de 600.000 euros pour Showroomprivé, acceptée par le parquet de Bobigny.



En réaction à cette sanction, Showroomprivé a souligné que cette enquête portait sur des faits anciens et une politique tarifaire utilisée par de nombreux acteurs du e-commerce. Assurant la loyauté et la sincérité de sa politique tarifaire, la société a affirmé avoir mis en place une équipe dédiée au contrôle quotidien des prix de référence pour garantir une information juste sur les réductions annoncées à ses membres.