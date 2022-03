Sifat, la joie bengalie

Elle se sent toujours une responsabilité quand elle peint au cœur des villes, car, explique-t-elle, « je vais accompagner le quotidien des gens ». Très investie dans le milieu associatif et l’encadrement socio-culturel elle aime ce contact avec les autres. Lors de ces chantiers qui peuvent durer plusieurs mois, elle se rend disponible auprès des habitants, car elle sait le pouvoir fédérateur d’une œuvre d’art.



Un de ses derniers chantiers est une grande fresque colorée de 210 m2 pour la façade du cinéma de Châtillon (92) réalisée avec rouleaux, pinceaux et peinture acrylique. Avant de commencer, Sifat éprouve le besoin de s’imprégner du lieu et de son environnement. « Je travaille beaucoup les couleurs. J’ai puisé les inspirations dans les codes couleurs utilisées dans le cinéma des années 1920, sur les vêtements et les décors, et j’ai utilisé des teintes relevées ici et là en me baladant dans le quartier pour que la fresque s’intègre bien aux alentours ».



Sifat expose à La Galerie Graphique



À Carantec, Sifat est accueillie par Pierre-Yves Jaouen, créateur de cette micro-brasserie installée dans une ancienne galerie d’art. Sensible à l’histoire du lieu, il a tout de suite ouvert la porte à des artistes. À chaque nouvelle cuvée de bière, un artiste se voit proposer la création de l’étiquette qui ornera chaque bouteille, le décor de la vitrine, ainsi que l’espace réservé à la vente qui devient un espace d’exposition temporaire.



Le succès est au rendez-vous ! Sifat a signé la vitrine d’une constellation de pictogrammes blancs, a investi l’espace d’exposition d’une série d’œuvres de petit format. Certaines sont très colorées comme cet Éloge de la joie, peinte lors du premier confinement, une période d’enfermement traduit par des signes-feuillage saturant totalement la surface, comme un espace irrespirable. Mais les couleurs vives sont autant d’éclats de rire et évoquent la philosophie de vie de Sifat, tourner en positif tout ce qui risque de l’accabler.



La joie est vitale et se partage. Et ce titre Éloge de la joie lui vient spontanément au vu des commentaires du public « ça fait du bien, ça dynamise ! ». D’autres œuvres se concentrent sur le noir et blanc, fruit d’une collaboration sensible et inventive avec Vincent Menoret, « l’artisan designer ». Ces deux-là travaillent en émulation et incitation réciproques. Le résultat est magique. Prenons l’exemple du triptyque : Vincent présente à Sifat trois plaques de métal thermolaquées en blanc. « Que peux-tu proposer ? » Sifat habituée à couvrir une surface de couleurs va réaliser son premier essai de travail sur le noir et le blanc, sur le plein et le vide, une merveille de légèreté (Vincent a inséré ce triptyque dans un « feuilletage » de bois invisible) et d’évocation subtile, qui laisse passer le souffle de l’inspiration comme un hommage à ce croisement de culture Orient-Occident qui l’habite.



Les objets de Vincent, qui aime travailler la matière brute, bois ou métal, sont détournés de leur fonction utilitaire pour devenir de surprenantes décorations. Recouverts de papier Chenel, marque connue de tous les pros de la déco et du design, ces objets en bronze doré, rebuts d’éléments industriels, trouvent une nouvelle vie. De déchets, ils passent au statut d’œuvre d’art. Une nouvelle alliance de l’art et de l’industrie.