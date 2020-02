Soldes d’hiver 2020 : pire qu’en 2019 ?

Les données exactes des résultats de la période des soldes d’hiver 2020 ne sont pas encore connues, mais les premières informations parlent d’une période compliquée, pire que celle d’un an auparavant. Sans compter que, cette année 2020, les soldes n’ont duré que quatre semaines, pour la première fois, contre six semaines auparavant.



La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris a réalisé un sondage auprès de 300 commerçants, complété « par une centaine d’entretiens en face-à-face » précise-t-elle, pour mieux préciser les données. Le résultat est sans appel : les commerçants parisiens « ont été pénalisés par les mouvements sociaux », déclare la CCI dans un communiqué de presse publié le 3 février 2020.



C’est en tout cas le ressenti des commerçants interrogés alors que la capitale a été le théâtre de nombreuses manifestations et blocages, même si le mois de janvier 2020 a été globalement plus calme sur le front social que le mois de décembre 2019.