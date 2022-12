Tesla fait des cadeaux à ses clients et inquiète les marchés financiers

L'action Tesla a perdu 70% de sa valeur depuis le mois de janvier, dépassant de beaucoup la moyenne des marchés boursiers. Et c'est loin d'être terminé : le titre a dévissé de 20% durant la semaine dernière ! Plusieurs facteurs expliquent cette dégringolade, à commencer par la très mauvaise publicité faite par Elon Musk, le PDG de Tesla qui est aussi, depuis quelques semaines, le patron de Twitter.



Ses frasques à la tête du réseau social, ainsi que les difficultés financières de l'entreprise ne sont pas de bon augure pour Tesla dont il est l'un des principaux actionnaires. Les investisseurs craignent également que le constructeur automobile rencontre une concurrence beaucoup plus sérieuse qu'auparavant. C'est le cas en Chine, où Tesla fait face à de nombreux fabricants bien armés, mais aussi en Europe et aux États-Unis.