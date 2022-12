Tesla poursuit sa chute en Bourse

À cette conjonction d'événements s'ajoutent des craintes de plus en plus fortes venant de Chine. Un marché essentiel, mais la demande est moins forte qu'espéré et surtout, la concurrence locale se montre de plus en plus acérée, ce qui pousse Tesla à multiplier les promotions et les baisses de prix alors que le constructeur n'a cessé d'augmenter ses tarifs ces dernières années.



Et puis la politique contre le Covid a provoqué de sérieuses difficultés dans la chaîne de production. Les autorités ont commencé à lever certaines restrictions, mais la Chine vit encore au rythme des contaminations. Enfin, l'usine de Shanghai procède à des suspensions de sa production : elle est actuellement fermée pour 8 jours, et elle le sera aussi du 20 au 31 janvier ce qui englobe le nouvel an chinois.