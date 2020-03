Total réduit la voilure pour passer la tempête

Le groupe pétrolier français a élaboré son budget pour 2020 avec un prix du baril fixé à 60 dollars. Or, les cours se sont effondrés en raison de la demande qui a littéralement chuté en raison des mesures de confinement, sans oublier l'offre très abondante venue d'Arabie saoudite. Les pays de l'Opep, dont l'Arabie saoudite (premier exportateur mondial), ainsi que la Russie ont fait voler en éclat l'équilibre qui prévalait jusqu'alors. Résultat : c'est le chacun pour soi et cela contribue à faire baisser les cours. Le baril est désormais sous les 35 dollars, et Total doit revoir ses plans en conséquence.



Pour commencer, les investissements du groupe vont être réduits de 3,3 milliards de dollars, soit 15 milliards (-20%). Le programme de rachat d'actions est suspendu, cela représente une économie de 1,5 milliard. Les coûts d'exploitation vont baisser de 0,4 milliard. Le plan d'économies va doubler, passant de 400 à 800 millions d'euros. Enfin, l'entreprise va s'endetter pour atteindre l'objectif de combler un manque à gagner de 9 milliards de dollars.