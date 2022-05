TotalEnergies : 10 centimes de remise sur le prix du litre cet été

La ristourne de 18 centimes du gouvernement est appliquée depuis le 1er avril et elle s'appliquera jusqu'au 31 juillet. Ce sont donc les juillettistes qui en profiteront le plus. Quant aux aoûtiens et aux autres, ils devront attendre les mesures du gouvernement : Bruno Le Maire a annoncé des dispositifs plus ciblés, visant les gros rouleurs et ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour se rendre au travail.



Du côté de TotalEnergies, cette ristourne supplémentaire est un moyen de faire amende honorable, alors que les hausses des cours du pétrole lui sont particulièrement favorables. Par ailleurs, le groupe a aussi mis beaucoup de temps à se mettre au diapason des sanctions contre la Russie, en maintenant ses activités au pays après le début de la guerre en Ukraine.