Toujours beaucoup de retards dans les aéroports français pour les voyageurs

Les aéroports en France et dans le monde ont subi la paralysie puis une forte baisse de leur activité en raison bien sûr de la crise sanitaire qui a cloué les avions au sol pendant de longues semaines. Les gestionnaires des infrastructures aéroportuaires ont dû se séparer d'une partie de leur personnel. Avec la réouverture des frontières, l'activité a pu reprendre, mais pas tout à fait au niveau d'avant la pandémie.



Ainsi, le trafic dans les aéroports français était en net recul de 21% en décembre dernier par rapport à 2019. Néanmoins, même avec ce nombre réduit de voyageurs, AirHelp a constaté une augmentation de 22% des passagers ayant subi un retard là aussi en comparaison de 2019. « Le risque de subir un retard de plus de deux heures est également plus important », explique ce spécialiste de l'indemnisation.