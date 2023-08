Tourisme : été exceptionnel en France

En dépit de l'inflation, la fréquentation des campings et des locations entre particuliers a augmenté respectivement de 2% et 11,8%. Parallèlement, la consommation dans les restaurants a diminué de 27%, selon une enquête réalisée par Opinion Way, Atout France, ADN Tourisme et 11 comités régionaux du tourisme. Concernant l'hôtellerie, le revenu par chambre a connu une augmentation de 30% dans certaines régions par rapport à 2019, mais la fréquentation a diminué d'environ 2%.



Le succès du tourisme en France ne doit pas occulter les défis auxquels il est confronté. Les autorités et les acteurs du secteur sont conscients de la nécessité d'adapter les offres à l'évolution des comportements des consommateurs et des conditions météorologiques. Le gouvernement et les organismes institutionnels, tels que ADN Tourisme, appellent à la responsabilité en matière de prix, surtout à l'approche de grands événements comme la Coupe du monde de rugby et les JO-2024. Les plateformes de location devront également signaler les offres jugées trop chères par rapport au reste du marché d'ici la fin de l'année 2023.