Tourisme : l'activité a fortement rebondi en juillet

Par ailleurs, les restaurants accusent toujours un problème de personnel. Le ministère délégué au Tourisme rapporte que les Français ont été plus nombreux à visiter leur pays le mois dernier, 10% en plus. Ces derniers prenant 11 jours de congés en moyenne, ils ont le temps de se faire plaisir en voyage. Mieux, les touristes étrangers sont également de retour, en particulier les Européens.



Pour donner un autre exemple du rebond de l'activité touristique en juillet, le taux d'occupation des campings a grimpé de 21%. Sur France 2, la ministre déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire, a parlé d'un début de saison « exceptionnel ». Et le mois d'août se profile bien : pour les trois premières semaines, le taux d'occupation de locations saisonnières est en hausse de 80%, selon PAP.