Transition écologique : 7 milliards d'euros supplémentaires pour aller plus vite

« L'État va prendre sa part puisque, dès l'an prochain, nous allons rehausser de 5 milliards d'euros notre contribution au plan, au-delà des 2 milliards de plus qu'on avait déjà prévus », a déclaré Elisabeth Borne dans une interview au Parisien. « En 2024, nous aurons 7 milliards de plus qu'en 2023 pour le financement de la transition écologique », a-t-elle ajouté. Cet investissement inédit de l'État va servir à financer les rénovations énergétiques, les transports en commun, les énergies renouvelables et la transition agricole. La source exacte de ces financements n'a pas encore été précisée et doit être discutée dans le cadre du Projet de loi de finances 2024.



« Cela ne signifie pas 7 milliards d'impôts supplémentaires, bien au contraire », ont souligné les proches de la Première ministre. En effet, ces fonds devraient provenir des économies réalisées dans les différents ministères. « Il s'agit d'argent frais, qui va en générer beaucoup plus car il sera utilisé dans des projets cofinancés par les collectivités », ont-ils ajouté.