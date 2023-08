Transition énergétique : les promesses non tenues des compagnies pétrolières européennes

Face à cette situation, Greenpeace appelle les gouvernements européens à intervenir et à réguler l'activité des énergéticiens. L'ONG souligne que « l'auto-régulation ne fonctionne pas » et demande la mise en place d'« un objectif obligatoire de réduction de la consommation de pétrole ». Le message de l'organisation est clair et sans équivoque, illustré par un faux derrick de pétrole construit par des militants dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris.



Le rapport, intitulé « La sale douzaine », compile les données des rapports annuels de six majors internationales du pétrole basées en Europe et de six compagnies pétrolières ou gazières nationales. Il met en évidence un fossé important entre les déclarations publiques et les actions concrètes de ces entreprises, alimentant le débat sur la nécessité d'une régulation plus stricte de l'industrie énergétique.