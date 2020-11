Transport aérien : vaccin obligatoire avant de voyager en avion ?

La perspective des vaccins contre la COVID-19 se rapproche jour après jour, après les annonces de plusieurs laboratoires pharmaceutiques de leurs découvertes. D'ici au printemps prochain, ces vaccins devraient être disponibles assez largement. Dans ce contexte, les autorités du transport aérien réfléchissent très sérieusement à n'autoriser en vol que les voyageurs ayant été vaccinés. La compagnie aérienne australienne Qantas est la première à s'engager formellement : Alan Joyce, le PDG de l'entreprise, a annoncé qu'il envisageait de demander aux personnes de se faire vacciner avant de monter à bord d'un avion, et en particulier les voyageurs internationaux. « Nous pensons que c'est une nécessité », a-t-il ajouté devant la caméra de Channel Nine.



Qantas pourrait également exiger la vaccination pour les lignes intérieures. D'autres compagnies aériennes pourraient rejoindre le mouvement, mais ce ne sera ni Japan Airlines, ni EasyJet, selon le Financial Times qui a interrogé les deux groupes. Du moins, pas pour le moment : bien sûr, il faut d'abord un vaccin, mais la réflexion se poursuit aussi au sein des instances mondiales du transport aérien.