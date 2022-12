Transports en commun : l'État ne veut pas devenir le « tiroir caisse » de la région Ile-de-France

Le prix du ticket de métro va augmenter à 2,30 euros l'unité, une hausse substantielle sachant qu'il coûte 1,90 euro actuellement. Quant au pass Navigo, son prix devrait également augmenter mais la décision sera prise le 7 décembre, durant un conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM). L'organisation en charge des transports en commun à Paris et dans la région francilienne doit trouver 450 millions d'euros en raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation.



Le pass Navigo est vendu 75,20 euros par mois. Il pourrait passer à 90 euros, soit 20% de plus. Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités, a jugé cette augmentation « inacceptable », mais l'organisation n'aura pas le choix si l'État n'intervient pas. Autrement dit, les pouvoirs publics vont devoir mettre la main à la poche pour renflouer les caisses.