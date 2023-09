Transports en commun : nouvelle hausse prévue pour le passe Navigo

Un accord sur le financement des transports en commun en Île-de-France est en cours de finalisation entre l'État et IDF Mobilités. Dans ce contexte, le tarif du pass Navigo devrait augmenter en conséquence de l'inflation prévue pour 2024, qui est estimée entre 2,6% et 2,8%. Si ces chiffres se confirment, le coût du pass Navigo mensuel devrait s'élever à environ 86 à 87 euros, ce qui représente une augmentation entre 2,18 et 2,35 euros par rapport au tarif actuel, selon des informations du Figaro.



Il est à noter que cette augmentation fait suite à une précédente hausse en janvier 2023, où le forfait mensuel avait été porté de 75,20 à 84,10 euros. Le nouveau tarif devrait être confirmé lors du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités en décembre prochain. Parallèlement à cette hausse, l'organisme prévoit de demander aux collectivités une participation financière en hausse. Cette contribution supplémentaire serait calculée sur la base de l'inflation (entre 2,6% et 2,8%) ajoutée à 2%, soit un total de 4,6% à 4,8% d'augmentation.