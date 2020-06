Turner au musée Jacquemart André, un nouveau face à face

Dans l’intimité de Turner



Turner a souhaité léguer le contenu de sa maison et de son atelier à la nation britannique. Aujourd’hui c’est à la Tate Britain de Londres qu’on peut admirer ces toiles et surtout ces milliers d’œuvres sur papier, études, aquarelles, carnets de croquis. Grâce à sa mémoire visuelle phénoménale, son imagination et sa maitrise technique, ses « ébauches colorées » (colour beginnings) sont autant de sismographes qui enregistrent ses sensations comme aucun algorithme ni application numérique ne pourra jamais le faire. Dialogue entre l’ébauche de l’aquarelle et l’achevé de la peinture à l’huile, ces œuvres intimes et expérimentales peintes selon John Ruskin « pour son propre plaisir » nous mène au plus près de la création picturale de l’artiste britannique.