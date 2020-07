Un droit des sociétés commun en Afrique

L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) constitue probablement, à l’heure actuelle, l’expérience d’intégration juridique la plus aboutie en matière de droit des affaires. Les 17 États membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo) ont en commun dix Actes uniformes correspondant chacun à un pan majeur du droit des affaires (médiation, arbitrage, voies de recouvrement, droit commercial général, sûreté, comptabilité, entreprises en difficulté, transport de marchandises par route, coopératives et droit des sociétés commerciales). L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique contient l’ensemble des règles qui régissent la vie des sociétés de leur création à leur disparition. Victor KALUNGA TSHIKALA et Stéphane MORTIER, auteurs du « Précis de droit OHADA des sociétés » (VA Editions) décrivent les formes juridiques proposées en droit OHADA (société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiée, société en participation, société de fait ou crée de fait, société coopérative et groupement d’intérêt économique) et insistent sur le rôle particulièrement stratégique du choix de la forme juridique de la société par son créateur. En effet, des implications organisationnelles, managériales et financières découleront de ce choix.