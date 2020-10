Un événement Apple le 13 octobre pour présenter le nouvel iPhone

La conférence, qui sera diffusée sur le site web du constructeur et sur YouTube, ne se tiendra pas en direct et en public comme cela avait été le cas ces précédentes années, en raison de la pandémie qui continue de sévir en Californie. La présentation mettra l'accent sur la « vitesse », comme l'indique le slogan. Il est facile de connecter les points, sachant que l'intégration de puce 5G est présentée par de nombreuses rumeurs comme la grande nouveauté dans la nouvelle gamme d'iPhone. Le constructeur pourrait dévoiler pas moins de quatre modèles plus ou moins bien équipés, et à tous les prix (qui devraient rester élevés, cependant).



Pour maintenir des tarifs qui restent dans le domaine du raisonnable tout en intégrant des technologies relativement récentes, Apple pourrait sacrifier les écouteurs et l'adaptateur secteur, des accessoires qui ne seraient plus livrés avec les smartphones. L'entreprise pourra faire passer cela comme une mesure de sauvegarde de l'environnement… Et cela lui permettra aussi de réaliser quelques économies.