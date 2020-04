Un numéro vert pour les chefs d'entreprise en détresse

Pour mettre au point ce nouveau service, Bercy a fait appel aux services des CCI France (les chambres de commerce et d'industrie), CMA France (chambres de métiers et d'artisanat), ainsi qu'à Harmonie Mutuelle et l'association APESA, qui offre de l'assistance psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Les mesures de confinement prises mi-mars ont gelé l'activité dans beaucoup d'entreprises, en particulier dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.



Le gouvernement a multiplié les mesures de soutien à l'économie, comme le chômage partiel pour les salariés, le fonds de solidarité, les prêts garantis… Ces dispositifs vont se poursuivre après le 11 mai, jour de la sortie du confinement, mais il faudra plus pour éviter les faillites à répétition. En particulier pour les petits commerces et les artisans.