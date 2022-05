Un second souffle pour le business

Bien souvent on y traite de techniques. Je propose un projet. Au fond, l’idée de ce livre et c’est probablement son originalité, c’est de montrer qu'en partant du prisme commercial, il est possible de rayonner sur l'ensemble de la société et de redonner au plus grand nombre confiance en l'avenir.



L’enjeu est réellement de créer un monde de confiance. C’est pour cela qu’il s’adresse bien sûr aux professionnels, car il leur apporte des clés concrètes, mais également à tout le monde, car nous sommes tous concernés : nous sommes tous acheteurs et parfois vendeurs.



En fait, à l’origine je cherche à apporter une réponse aux problématiques concrètes de prospection. Aussi, je crois que seul un projet global, basé sur des valeurs peut y répondre durablement. D’autant que ce projet répond aux enjeux plus globaux de notre monde et aux aspirations d’un nombre croissant de personnes, qui aspirent à plus d’équité et de relations authentiques.