Un trio d'investisseurs, dont Xavier Niel, au secours de Casino

Cette procédure, qui laisse la direction du groupe aux commandes, vise à conclure un accord avec les créanciers pour une restructuration possible de la dette. L'objectif est de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités tout en faisant face à son endettement. Selon le PDG du groupe, Jean-Charles Naouri, l'entreprise est à la recherche d'« un ou plusieurs nouveaux investisseurs » pour aider à rétablir son équilibre financier. C'est dans ce contexte que le trio d'investisseurs a déposé son offre, se positionnant comme une possible solution à la crise financière du groupe.



Cette offre inattendue, si elle est acceptée, pourrait être une bouée de sauvetage pour le groupe Casino, lui permettant de continuer ses activités malgré ses problèmes financiers actuels. Cependant, tout dépendra de l'issue des négociations en cours et des décisions finales prises par la direction du groupe Casino et ses créanciers.