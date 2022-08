Une opération anti-inflation chez Carrefour

Au tour de Carrefour de se lancer dans une opération de lutte contre l'inflation. L'enseigne emboîte le pas à E. Leclerc, Aldi ou encore Intermarché qui ont déjà orchestré des promotions spéciales afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Carrefour propose 100 produits à prix bloqué pendant 100 jours, ils seront vendus dans l'ensemble des magasins de l'entreprise, tous formats confondus (y compris en ligne).



L’opération couvre diverses familles de produits à marque propre : alimentaires (produits frais, épicerie, primeur, conserves, produits apéritifs, condiments, produits de salaison, boissons, etc.) et non alimentaires (produits d’hygiène, détergents, habillement, petit-électroménager, etc.). Pour la rentrée, l'enseigne bloque également plusieurs prix sur les produits de la rentrée : crayons, cahiers, colle…