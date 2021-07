Urssaf : au deuxième trimestre, plus de deux millions d'embauches

C'est dans le secteur tertiaire que la progression est la plus impressionnante avec une hausse de 20,4% des déclarations d'embauche de plus d'un mois, contre 7,9% dans l'industrie et de 2,4% pour le secteur de la construction. Dans la construction, le niveau est supérieur à celui d'avant le déclenchement de la pandémie pour le quatrième trimestre consécutif.



Plus globalement et sur un an, l'Urssaf observe une progression « exceptionnelle » du nombre d'embauches de plus d'un mois : +82,1%, dont +87,4% pour le tertiaire, +75,5% dans l'industrie et +48,2% dans la construction ! Mais il faut prendre en compte le niveau très bas du second trimestre de l'an dernier alors que la France entrait complètement dans la crise sanitaire et son premier confinement.