Vaccin contre le Covid-19 : les regrets de Sanofi

Sanofi a complètement raté la marche de l'ARN messager, bien qu'il ait tenté de développer un vaccin en utilisant cette technologie exploitée avec succès par la concurrence. Le labo s'est tourné vers le système plus classique de la protéine recombinante en partenariat avec le britannique GSK : un vaccin a finalement été mis au point, mais il est toujours en cours d'examen auprès des autorités sanitaires américaines et européennes.



Malgré ces difficultés qui n'ont pas vraiment entamé le cours de Bourse du groupe, le conseil d'administration a renouvelé sa confiance envers son directeur général, Paul Hudson. Il bénéficiera d'une rémunération de 11,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2021. Un salaire qui n'est pas parmi les plus élevés dans le secteur pharmaceutique, a défendu Serge Weinberg.