Véhicules électriques : une taxe au kilomètre en Australie

Si l'environnement ne peut que se féliciter de la montée en puissance de la motorisation électrique (pour peu évidemment que l'énergie soit produite de manière propre), les caisses des États font grise mine. Les rentrées fiscales attenantes aux carburants classiques sont de moins en moins au rendez-vous. Une véritable manne pour les gouvernements : en France, les taxes sur l'essence (40 % du prix de vente) représentent 35 milliards d'euros. À moins de se passer complètement de ces recettes, ce qui paraît complètement impossible, il faudra donc trouver la manière de compenser ce manque à gagner.En Australie, deux États ont mis en place une taxe sur les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le Parisien détaille le dispositif : à Victoria et en Australie Méridionale,Pour un véhicule électrique qui roule 15.000 km par an, le propriétaire devra donc payer 231 euros par an. À l'heure actuelle, ce type de voiture est encore peu commun : la taxe rapportera par conséquent moins de 20 millions d'euros.