Ventes en berne pour l'alliance Renault Nissan Mitsubishi

En 2019, le groupe formé par les trois constructeurs automobiles conserve sa place dans le club très fermé des 10 millions de véhicules annuels, mais tout juste avec 10,16 millions d'unités vendues, un chiffre en recul de 5,6% d'une année sur l'autre. C'est Nissan qui apporte le plus gros volume, avec 5,18 millions de voitures écoulées, en forte baisse de 8,4%. Vient ensuite Renault, avec 3,75 millions de voitures vendues. Le constructeur français est parvenu à limiter la casse avec une baisse de 3,4% alors que le groupe PSA a subi une chute de 10% de ses ventes. Enfin, Mitsubishi ferme la marche avec 1,23 million d'unités. Le dernier venu dans l'alliance est aussi celui qui peut s'enorgueillir d'une croissance des ventes de 0,5%.



Cette baisse des ventes mondiales de l'alliance s'explique par le recul global enregistré par l'ensemble des constructeurs automobiles l'an dernier. Une baisse due à plusieurs facteurs, à commencer par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, le brouillard du Brexit, et une demande générale en recul. Sans oublier les profonds changements en cours dans l'industrie, portés par l'électrification et des fonctions connectées extrêmement coûteuses à intégrer.